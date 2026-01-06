Habertürk
        Van Haberleri

        Van'da 3 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Van'ın Gürpınar ilçesinde 3 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 06.01.2026 - 16:06 Güncelleme: 06.01.2026 - 16:06
        Van'da 3 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Van'ın Gürpınar ilçesinde 3 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelsu Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

        Kontrollerde 3 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.S. hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

