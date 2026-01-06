Van'da 3 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Van'ın Gürpınar ilçesinde 3 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelsu Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.
Kontrollerde 3 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.S. hakkında adli işlem yapıldı.
