Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Çaldıran Kaymakamı Bakan, esnafı ziyaret etti

        Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, esnafla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 12:26 Güncelleme: 06.01.2026 - 12:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaldıran Kaymakamı Bakan, esnafı ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, esnafla bir araya geldi.

        İlçe merkezinde iş yeri sahiplerini ziyaret eden Kaymakam Bakan, yerel ticaretin güçlenmesine yönelik destek mesajı verdi.

        Esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya önem verdiklerini belirten Bakan, 2026'nın esnafa bolluk, bereket, sağlık ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

        Esnaflar da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam Bakan'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Trump'ın Venezuela hamlesi enerji hisselerini uçurdu
        Trump'ın Venezuela hamlesi enerji hisselerini uçurdu
        MİT, "Arabistanlı Lawrence" belgesini paylaştı!
        MİT, "Arabistanlı Lawrence" belgesini paylaştı!
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        Kapalıçarşı'da 4'üncü dalga operasyon
        Kapalıçarşı'da 4'üncü dalga operasyon
        Utandıran teklif
        Utandıran teklif
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        Ederson için görüşmeler başladı!
        Ederson için görüşmeler başladı!
        GTA 6 ve çok daha fazlası geliyor!
        GTA 6 ve çok daha fazlası geliyor!
        Ayşegül 8. sınıfa gidiyordu... Üç kişinin katili tutuklandı!
        Ayşegül 8. sınıfa gidiyordu... Üç kişinin katili tutuklandı!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!
        Kolombiya Devlet Başkanı: ABD gelirse "yeniden silaha sarılırım"
        Kolombiya Devlet Başkanı: ABD gelirse "yeniden silaha sarılırım"
        Sosyal yardımlar zamlandı
        Sosyal yardımlar zamlandı
        Demokrat senatörden Trump'a tepki: Felaketler katlanarak artabilir
        Demokrat senatörden Trump'a tepki: Felaketler katlanarak artabilir

        Benzer Haberler

        Van, Bitlis ve Hakkari'de 76 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Van, Bitlis ve Hakkari'de 76 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Van'da kardan dolayı kapanan 625 yoldan 586'sı açıldı
        Van'da kardan dolayı kapanan 625 yoldan 586'sı açıldı
        Van-Özalp kara yolunda sis görüş mesafesini düşürdü
        Van-Özalp kara yolunda sis görüş mesafesini düşürdü
        Muradiye Şelalesi buz tuttu
        Muradiye Şelalesi buz tuttu
        Van'da kar mesaisi: Yol kenarlarında biriken kar kütleleri temizleniyor Böl...
        Van'da kar mesaisi: Yol kenarlarında biriken kar kütleleri temizleniyor Böl...
        Balıkçılar, Van Gölü'ne buzları kırıp açılıyor
        Balıkçılar, Van Gölü'ne buzları kırıp açılıyor