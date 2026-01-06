Çaldıran Kaymakamı Bakan, esnafı ziyaret etti
Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, esnafla bir araya geldi.
İlçe merkezinde iş yeri sahiplerini ziyaret eden Kaymakam Bakan, yerel ticaretin güçlenmesine yönelik destek mesajı verdi.
Esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya önem verdiklerini belirten Bakan, 2026'nın esnafa bolluk, bereket, sağlık ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.
Esnaflar da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam Bakan'a teşekkür etti.
