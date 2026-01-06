Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da "Gazze'ye Yardım Kermesleri Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi

        Van'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, "Gazze'ye Yardım Kermesleri Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 13:49 Güncelleme: 06.01.2026 - 13:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da "Gazze'ye Yardım Kermesleri Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, "Gazze'ye Yardım Kermesleri Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

        Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başladı.

        Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, önemli bir etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

        Emeği geçenlere teşekkür eden Çandıroğlu, ellerinden gelen yardımı yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

        İHH Van Şube Başkanı Abdullah Tekin ise 81 ilde hizmet verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "İsrail'in katliam ve saldırıları devam ediyor. Biz de Gazze halkına yardım ulaştırmak için kurumlarla aktif bir faaliyet yürütmeye çalıştık. Yardım faaliyetlerini organize ettik. İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle okullarda kermes düzenleyerek gündem oluşturmaya çalıştık. 13 ilçede ve köy okullarında Gazze temali kermesler yaptık. Kermeslerimiz ile Van genelinde 9 milyon liraya yakın yardım toplandı. Dernek olarak biz de 1 milyon 200 bin lira destek vererek, nakdi yardımları Gazze'ye ulaştırdık."

        Programa, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Zahir Soğanda, Memur-Sen İl Temsilcisi Mehmet Ali Uca ve bazı kurum amirleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Futbolcuya hakemden hayati müdahale!
        Futbolcuya hakemden hayati müdahale!
        En çok başvuru İstanbul'dan
        En çok başvuru İstanbul'dan
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        MİT, "Arabistanlı Lawrence" belgesini paylaştı!
        MİT, "Arabistanlı Lawrence" belgesini paylaştı!
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        Trump'ın Venezuela hamlesi enerji hisselerini uçurdu
        Trump'ın Venezuela hamlesi enerji hisselerini uçurdu
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Utandıran teklif
        Utandıran teklif
        Ederson için görüşmeler başladı!
        Ederson için görüşmeler başladı!
        GTA 6 ve çok daha fazlası geliyor!
        GTA 6 ve çok daha fazlası geliyor!
        Kapalıçarşı'da 4'üncü dalga operasyon
        Kapalıçarşı'da 4'üncü dalga operasyon
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        Ayşegül 8. sınıfa gidiyordu... Üç kişinin katili tutuklandı!
        Ayşegül 8. sınıfa gidiyordu... Üç kişinin katili tutuklandı!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!

        Benzer Haberler

        Vanlı çocuklar karlı tepeleri kayak pistine dönüştürdü
        Vanlı çocuklar karlı tepeleri kayak pistine dönüştürdü
        Çaldıran Kaymakamı Bakan, esnafı ziyaret etti
        Çaldıran Kaymakamı Bakan, esnafı ziyaret etti
        Van, Bitlis ve Hakkari'de 76 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Van, Bitlis ve Hakkari'de 76 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Van'da kardan dolayı kapanan 625 yoldan 586'sı açıldı
        Van'da kardan dolayı kapanan 625 yoldan 586'sı açıldı
        Van-Özalp kara yolunda sis görüş mesafesini düşürdü
        Van-Özalp kara yolunda sis görüş mesafesini düşürdü
        Muradiye Şelalesi buz tuttu
        Muradiye Şelalesi buz tuttu