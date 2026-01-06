Van'da "Gazze'ye Yardım Kermesleri Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi

Van'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, "Gazze'ye Yardım Kermesleri Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başladı.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, önemli bir etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Çandıroğlu, ellerinden gelen yardımı yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

İHH Van Şube Başkanı Abdullah Tekin ise 81 ilde hizmet verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İsrail'in katliam ve saldırıları devam ediyor. Biz de Gazze halkına yardım ulaştırmak için kurumlarla aktif bir faaliyet yürütmeye çalıştık. Yardım faaliyetlerini organize ettik. İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle okullarda kermes düzenleyerek gündem oluşturmaya çalıştık. 13 ilçede ve köy okullarında Gazze temali kermesler yaptık. Kermeslerimiz ile Van genelinde 9 milyon liraya yakın yardım toplandı. Dernek olarak biz de 1 milyon 200 bin lira destek vererek, nakdi yardımları Gazze'ye ulaştırdık."