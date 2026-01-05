Habertürk
        Van Haberleri

        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli yakında işlem yapıldı

        Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi, 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 15:55 Güncelleme: 05.01.2026 - 15:55
        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli yakında işlem yapıldı
        Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi, 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 28 Aralık 2025- 3 Ocak 2026 tarihlerinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 10 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda 257 litre akaryakıt, 1128 paket sigara, 150 bin makaron, 25 bin 188 ilaç, 300 puro, 150 kilogram açık tütün ve sahte pasaport ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

