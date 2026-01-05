Van'da kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli yakında işlem yapıldı

Operasyonlarda 257 litre akaryakıt, 1128 paket sigara, 150 bin makaron, 25 bin 188 ilaç, 300 puro, 150 kilogram açık tütün ve sahte pasaport ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 28 Aralık 2025- 3 Ocak 2026 tarihlerinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 10 operasyon düzenlendi.

