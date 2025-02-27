Erciş'te ramazan öncesi camiler temizlendi

Van'ın Erciş ilçesinde ramazan öncesi camiler temizlendi.

Kaymakamlık görevlileri, ramazanın yaklaşmasıyla ilçedeki camilerde temizlik çalışması başlattı.

Ekipler, vatandaşların ibadetlerini temiz ve ferah ortamlarda yerine getirebilmeleri için cami ve abdesthaneleri dezenfekte etti.

Erciş Camilerini Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Faruk Bayram, camilerde yürütülen çalışmalar nedeniyle yetkililere teşekkür etti.

Temizlik görevlisi Ceren İstek ise camileri her ay düzenli olarak temizlediklerini söyledi.

İstek, "30 arkadaşımızla camilerimizi temizledik. Camilerin camlarını sildik, halılarını süpürdük. Ramazan hazırlıklarımız devam ediyor." dedi.