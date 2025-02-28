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        Van'da 83 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı

        Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 83 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 10:24 Güncelleme: 28.02.2025 - 10:24
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        Van'da 83 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı
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        Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 83 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı.

        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün kar ve tipi nedeniyle kapanan mahalle yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.

        Karla mücadele ekipleri, dünden bu yana 83 yerleşim yerinin yolunu yeniden ulaşıma açtı. Yolu kapalı 2 yerleşim yerine ulaşım sağlanması için çalışmalar sürüyor.

        Kar yağışının yerini dondurucu soğuklara bıraktığı Çaldıran ilçesinde ise bazı dere ve göletler dondu.

        Hava sıcaklığının eksi 20 derecelere kadar düştüğü ilçenin Bezirhane Mahallesi'nde gençler kardan iglo yaptı.

        Mahalleli İlhan Tan Çoban, soğuk hava nedeniyle çeşmelerin donduğunu söyledi. Karı eğlenceye dönüştürmek istediklerini ifade eden Çoban, yaptıkları kardan igloda zaman zaman çay içtiklerini belirtti.

        Bitlis'te de kar ve tipi nedeniyle bir köye ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, köy yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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