Van'da 83 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 83 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün kar ve tipi nedeniyle kapanan mahalle yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.

Karla mücadele ekipleri, dünden bu yana 83 yerleşim yerinin yolunu yeniden ulaşıma açtı. Yolu kapalı 2 yerleşim yerine ulaşım sağlanması için çalışmalar sürüyor.

Kar yağışının yerini dondurucu soğuklara bıraktığı Çaldıran ilçesinde ise bazı dere ve göletler dondu.

Hava sıcaklığının eksi 20 derecelere kadar düştüğü ilçenin Bezirhane Mahallesi'nde gençler kardan iglo yaptı.

Mahalleli İlhan Tan Çoban, soğuk hava nedeniyle çeşmelerin donduğunu söyledi. Karı eğlenceye dönüştürmek istediklerini ifade eden Çoban, yaptıkları kardan igloda zaman zaman çay içtiklerini belirtti.

Bitlis'te de kar ve tipi nedeniyle bir köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, köy yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.