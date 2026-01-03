Van'da 8 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Van'ın Erciş ilçesinde 8 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Payköy Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.
Kontrollerde, 8 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
