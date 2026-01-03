Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da 8 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Van'ın Erciş ilçesinde 8 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 18:31 Güncelleme: 03.01.2026 - 18:37
        Van'da 8 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Van'ın Erciş ilçesinde 8 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Payköy Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

        Kontrollerde, 8 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

