Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da kar nedeniyle lunaparktaki bir oyun alanının çatısı çöktü

        Van'ın Erciş ilçesinde kar nedeniyle lunaparktaki bir oyun alanının çatısında çökme meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 18:06 Güncelleme: 03.01.2026 - 18:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da kar nedeniyle lunaparktaki bir oyun alanının çatısı çöktü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'ın Erciş ilçesinde kar nedeniyle lunaparktaki bir oyun alanının çatısında çökme meydana geldi.

        Kent genelinde iki gündür etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı ilçenin Sahilkent Mahallesi'nde bulunan lunaparktaki bir oyun alanının çatısı çöktü.

        İhbar üzerine bölgeye karla mücadele ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Hasar oluşan yerde biriken karların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İhracatta Cumhuriyet rekoru
        İhracatta Cumhuriyet rekoru
        Trump: Maduro ve eşi yakalandı
        Trump: Maduro ve eşi yakalandı
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD-Venezuela geriliminde bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-Venezuela geriliminde bugüne kadar neler yaşandı?
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Restoran kan gölüne döndü... Cinayet anı kamerada!
        Restoran kan gölüne döndü... Cinayet anı kamerada!
        Elektronik sigaranın akciğerde yol açtığı hasar yoğun bakımla sonuçlanıyor
        Elektronik sigaranın akciğerde yol açtığı hasar yoğun bakımla sonuçlanıyor
        İzmir'de korkunç olay... Annenin katili oğlu çıktı!
        İzmir'de korkunç olay... Annenin katili oğlu çıktı!
        F.Bahçe transferi bildirdi: Musaba!
        F.Bahçe transferi bildirdi: Musaba!
        "Kırılacağı bir durum söz konusu değil"
        "Kırılacağı bir durum söz konusu değil"
        Tartıştığı komşusunu silahla öldürdü!
        Tartıştığı komşusunu silahla öldürdü!
        Eşi ve 5 yaşındaki oğlu can verdi! Bir aile yok oldu!
        Eşi ve 5 yaşındaki oğlu can verdi! Bir aile yok oldu!
        Kanseri yenen hastasının nikah şahidi oldu
        Kanseri yenen hastasının nikah şahidi oldu
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Fenerbahçe'den Livakovic kararı!
        Fenerbahçe'den Livakovic kararı!
        Beşiktaş'tan Stroeykens hamlesi!
        Beşiktaş'tan Stroeykens hamlesi!

        Benzer Haberler

        Van-Çatak kara yolunda çığ nedeniyle kar kalınlığı yaklaşık 5 metreyi aştı
        Van-Çatak kara yolunda çığ nedeniyle kar kalınlığı yaklaşık 5 metreyi aştı
        Van-Çatak kara yolu, 4 gündür ulaşıma kapalı
        Van-Çatak kara yolu, 4 gündür ulaşıma kapalı
        Şemdinli'de sıcak su yanığı olan bebek helikopter ambulansla Van'a sevk edi...
        Şemdinli'de sıcak su yanığı olan bebek helikopter ambulansla Van'a sevk edi...
        Çığ bölgesinde çalışan greyder şarampole yuvarlandı: Operatör hafif yaralan...
        Çığ bölgesinde çalışan greyder şarampole yuvarlandı: Operatör hafif yaralan...
        Van'da "Gazze'yi unutmayın" çağrısı yapıldı
        Van'da "Gazze'yi unutmayın" çağrısı yapıldı
        Erciş'te kapanan yollarda hastalara Snowtrack ile ulaşıldı
        Erciş'te kapanan yollarda hastalara Snowtrack ile ulaşıldı