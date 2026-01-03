Van'da uyuşturucuyla mücadele
Van'ın Gevaş ilçesinde 97 sentetik hap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş-Balaban yol kontrol noktasında bir aracı durdurdu.
Araçtaki şüphelinin üst aramasında 97 sentetik hap bulundu.
Göazlatına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
