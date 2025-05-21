Van'da "Dünya Kahvaltı Günü" etkinlikleri tanıtıldı

Van'da, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) öncülüğünde bu yıl altıncısı düzenlenecek "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliklerinin tanıtımı yapıldı.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, odanın Rifat Hisarcıklıoğlu Salonu'nda düzenlenen programda, "Dünya Kahvaltı Günü"nün UNESCO Kültürel Miras Listesi'nde yer aldığını söyledi.

Her yıl dünyanın birçok yerinde kahvaltı gününün kutlandığını belirten Takva, şunları kaydetti:

"Son 3 yıldır kahvaltı günü, yoğun bir katılımla sosyal medyada kutlanıyor. Bu işin merkezinde Van Ticaret ve Sanayi Odası ve Van kenti bulunuyor. Kahvaltı artık kent ile özdeşleşip, markalaştı. Ürünlerimiz tescillenmeye devam ediyor. Bu yıl kahvaltı etkinliğimizi 1 Haziran'da Muradiye Şelalesi'nde gerçekleştireceğiz. Etkinliğe gelecek olan İskenderun, Silifke, Gemlik ile Karacabey Ticaret ve Sanayi Odalarını misafir edeceğiz."

Kahvaltının Van için özel bir yeri olduğunu ifade eden Takva, "Kahvaltının başkentinde tüm birleşenlerin bu güne sahip çıkması gerekiyor. Her yıl kutladığımız bu önemli günü bir fırsata çevirebiliriz. Vanlılar, o gün kahvaltısını kurmalı ve paylaşmalı. Çünkü bu güne sahip çıkmazsak kimse de sahip çıkmaz." diye konuştu.