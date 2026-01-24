Stat:VanAtatürk
Hakemler: Ozan Ergün, Kürşathan Akın, Murathan Çomoğlu
İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Jevsenak, Batuhan İşçiler, Traore, Hostikka (Dk. 73 Mamah), Mehmet Özcan (Dk. 82 Erdi Dikmen), Jefferson (Dk. 73 Bekir Can Kara), Oğulcan Çağlayan (Dk. 42 Hisan Bilal), Cedric (Dk. 82 Erdem Seçgin)
Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Tsunami, Alperen Selvi, Atakan Çankaya, Gökcan Kaya, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk 65 Ali Kaan Güneren), Doğan Erdoğan, Fofana (Dk. 76 Ahmet Engin), Bacuna (Dk. 65 Suarez), Güray Vural (Dk. 65 Özder Özcan), Mendes (Dk. 82 Serkan Asan)
Goller: Dk. 45 Hasan Bilal, Dk.60 Muhammet Ensar Çavuşoğlu, DK. 66 Cedric (İmaj Altyapı Vanspor)
Sarı kartlar: Dk. 53 Hastikka (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 51 Doğan Erdoğan (Alagöz Holding Iğdır FK)
VAN
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.