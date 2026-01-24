Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 530 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 530 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 13:05 Güncelleme: 24.01.2026 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 530 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 530 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 220 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Büyükşehir Belediyesi, il genelinde 257 iş makinesi ve 600 personelle yol açma ve kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonundaki ekipler, kentteki ana arterlerde kar temizliği yapıyor.

        Kar savurma operatörü Özer Baycan, zorlu şartlarda çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

        Mahallelerin yollarını açmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Baycan, "Koçgüden Grup yolunda çalışmalarımız devam ediyor. İş makinelerinin giremediği noktalarda kar savurma aracımızı kullanıyoruz. Yer yer 1,5 metreyi bulan kar var. Kış şartlarının ağır olduğu bu bölgede vatandaşlarımızın mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

        Koçgüden Mahallesi sakinlerinden Adem Çiftçi ise günlerdir yollarının kapalı olduğunu belirterek, zorlu şartlara rağmen yolu açan Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

        - Hakkari

        Kentte dün aralıklarla etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı.

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 23 köy ve 45 mezra yolu kapandı.

        Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediye ekipleri, mahalle yollarında kar temizleme çalışmalarına devam ederken, Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri de Hakkari-Van ve Hakkari-Çukurca kara yolunda çığların düştüğü noktalarda genişletme çalışması yaptı.

        - Muş

        Kent genelinde kar ve tipi nedeniyle kırsal bölgelerde bulunan 118 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürdü.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için kapalı olan yollarda yoğun bir mesai harcadıklarını belirtti.

        - Bitlis

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle kentte 124 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

        Vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin yoğun bir çalışma yürüttüğünü dile getiren Kurtkan, köy yollarında karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

        Kar ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, Belediye ve Karayolları ekipleri kar temizleme, tuzlama ve yol genişletme çalışması yürüttü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Muradiye'de TEGV'in 31. yılı coşkuyla kutlandı
        Muradiye'de TEGV'in 31. yılı coşkuyla kutlandı
        Van'da zorlu kış şartlarında alabalık üretimi mercek altında
        Van'da zorlu kış şartlarında alabalık üretimi mercek altında
        Van'da 1,5 metreyi bulan karla mücadele
        Van'da 1,5 metreyi bulan karla mücadele
        Van'da mahalle yakınına inen domuz sürüsü görüntülendi
        Van'da mahalle yakınına inen domuz sürüsü görüntülendi
        Van OSB'de fabrikaların elektrik ihtiyacının yüzde 35'i güneşten karşılanıy...
        Van OSB'de fabrikaların elektrik ihtiyacının yüzde 35'i güneşten karşılanıy...
        'Van Gölü Havzası Su Yönetim Merkezi'nin oluşturulması gerek'
        'Van Gölü Havzası Su Yönetim Merkezi'nin oluşturulması gerek'