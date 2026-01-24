Habertürk
        Van OSB'de fabrikaların elektrik ihtiyacının yüzde 35'i güneşten karşılanıyor

        ORHAN SAĞLAM - Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimi tarafından yeşil dönüşüm kapsamında desteklenen projelerle yapılan güneş enerjisi santralleriyle (GES) sanayicinin ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin yüzde 35'i karşılanıyor.

        Giriş: 24.01.2026 - 11:04 Güncelleme: 24.01.2026 - 11:04
        Enerji maliyetlerinin düşürülmesinin yanı sıra daha çevreci yaklaşımla sanayi üretimine katkı sağlamak isteyen Van OSB Yönetim Kurulu, yenilenebilir kaynaklarla elektrik üretimi için çalışma yürütüyor.

        Bu kapsamda hayata geçirilen güneş enerjisi projeleriyle, OSB'nin toplam elektrik tüketiminin yüzde 35'i güneş enerjisinden sağlanıyor.

        Sanayi tesislerinin çatılarına ve uygun alanlara kurulan GES'ler hem işletmelerin enerji maliyetlerini düşürüyor hem de çevreye duyarlı üretime katkı sunuyor.

        - "Güneşleme süresiyle ve güneş kalitesi bazında ilk sıralarda yer alıyoruz"

        Van OSB Başkanı Memet Aslan, AA muhabirine, fabrikaların en büyük girdi maliyetleri arasında tüketilen enerjinin yer aldığını söyledi.

        Enerji giderlerinin düşürülmesi için çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Aslan, "Son yıllarda yenilenebilir enerji kaynakları olan güneş, rüzgar ve jeotermal enerjilerin faaliyete geçmesiyle maliyetlerde de düşüş gözlemleniyor. Özellikle Van, güneş enerjisi konusunda ülkenin en verimli illerinin başında geliyor. Yıllık 3 bin 600 saat güneşleme süresiyle ve güneş kalitesi bazında ilk sıralarda yer alıyoruz. Üretimde de maliyetleri düşürmek için bundan faydalanmak lazım. OSB olarak bu konuda teşvikler ve indirimlerimiz oldu. Yeşil enerji dönüşümü noktasında bazı kurumların ve bakanlıkların destekleri de söz konusu." dedi.

        - "Hedefimiz GES'i en az yüzde 70'e çıkarmak"

        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun sanayicilerin maliyetlerini düşürmeleri için lisanssız GES üretimine izin verdiğini dile getiren Aslan, şunları kaydetti:

        "Sanayiciler, lisans ücreti ödemeden fabrika çatılarına veya kullanmadığımız alanlara GES kurabiliyorlar. OSB'nin yüzde 35'inde GES kuruldu, panellerin bir kısmı çatılar da bir kısmı da sahada bulunuyor, bunu da büyütmek istiyoruz. Yaklaşık 6 aydır trafo kapasitesiyle ilgili bir problemiz var. Gerekli kurumlarla yapılan görüşmeler sonucunda yakın zamanda buradaki trafik kapasiteleri artırılacak. Biz de burada tekrar sanayicilerimizle yeni GES anlaşmaları ve çalışmaları yürüteceğiz. GES'i en az yüzde 70'e çıkarmak istiyoruz. Sanayicilerimizin kendi enerjilerini üretebilecek kapasiteye ulaşmaları temel hedefimizdir. "

        Enerji maliyetlerinin düşürülmesini, ülke kaynaklarının verimli değerlendirilmesini ve çevreye zarar vermeden temiz enerjinin kullanılmasını amaçladıklarını dile getiren Aslan, "Fosil yakıtlar, günün birinde bitecek olan ve bir de doğaya, iklime zararı olan yakıtlardır. Güneş ve rüzgardan faydalanıldığı zaman bu tür olumsuz olayların önüne geçilmiş olacak." diye konuştu.

