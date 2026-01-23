Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 15 şüpheli tutuklandı

        Van'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 15'i tutuklandı.

        23.01.2026 - 20:55
        Van'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 15 şüpheli tutuklandı
        Van'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 15'i tutuklandı.

        Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 ay boyunca teknik takip yapıldı.

        Çalışma sonucu, banka hesaplarında milyonlarca lira para aktarımı yapıldığı tespit edilen 26 şüphelinin yakalanması için 21 Ocak'ta operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda materyal ele geçirildi.

        Soruşturma kapsamında 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

