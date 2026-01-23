Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Vanspor 5 transferle kadrosunu güçlendirdi

        NEVZAT UMUT UZEL - Trendyol 1. Lig takımlarından İmaj Altyapı Vanspor, ara transfer döneminde kadrosuna yaptığı takviyelerle üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 12:00 Güncelleme: 23.01.2026 - 12:00
        NEVZAT UMUT UZEL - Trendyol 1. Lig takımlarından İmaj Altyapı Vanspor, ara transfer döneminde kadrosuna yaptığı takviyelerle üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.


        Ligde şu ana kadar 21 maça çıkan Van ekibi, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet ve 7 beraberlik alarak 28 puan topladı.

        Bu sonuçlarla on birinci sırada yer alan kırmızı-siyahlı ekip, ara transfer döneminde kadrosunu 5 oyuncuyla güçlendirdi.

        Oğulcan Çağlayan, Kenneth Mamah, Alper Emre Demirol, Batuhan İşçiler ve Santeri Hostikka'yı takıma kazandıran İmaj Altyapı Vanspor, yeni oyuncularıyla ligde çıkışa geçmek istiyor.

        Geçen ay takımın başına getirilen teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde çalışmalarını sürdüren Vanspor, yarın Alagöz Holding Iğdır FK ile yapacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.





        - "Takımın üretkenliği anlamında da çok pozitif bir etki bekliyoruz"

        İmaj Altyapı Vanspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, AA muhabirine, yeni transferlerle takımın hücum gücünü artırdıklarını söyledi.

        Transferde yapılan analizler doğrultusunda hareket ettiklerini aktaran Korkmaz, "Göreve geldiğimiz ilk üç hafta boyunca hem takımı analiz etme şansımız oldu hem de takımın oyun formasyonu ve tarzında ciddi bir değişiklik yaşandı. Bu değişiklileri yaparken bir sonraki adımda nelere ihtiyacımız var bunların analizini yaptık. Hostikka, sağ ve sol kenar oynayabiliyor. Orta saha oyuncusu Alper Emre Demirol'u kadromuza kattık. Son günlerde ise Oğulcan Çağlayan ve Kenneth Mamah'ı da kadromuza dahil ettik." diye konuştu.

        Transferlerin takımın gücünü artıracağını ifade eden Korkmaz, "Yaptığımız analizlerde oyunun özellikle devre arasına kadarki üç maçta sakat ve cezalı oyuncuların fazla olması sebebiyle hücum opsiyonlarında alternatifler üretemiyorduk. Şimdi ise kanat ve forvet oyuncuları alternatifini çoğaltarak hem maça hazırlanırken hem maçtan maça hem de maç esnasında yapabileceğimiz hücum alternatiflerini çoğalttık. Transferlerimiz, takımın hücum üretme ve hücum sonlandırma gücünü artıracaktır. Takımın üretkenliği anlamında pozitif bir etki bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.




        - "Büyük oranda transferi kapattığımızı söyleyebilirim"

        Vanspor'un genel hedefi hakkında konuşan Korkmaz, "Hep aynı şeyi söylüyoruz. Bir buçuk yıllık bir plan var. Bu sene ayaklarımız yere sağlam basarak keyif veren bir futbol ile ligi bize keyif veren bir yerde bitireceğiz. Bunu yaparken ligi play-off'ta bitirmek çok büyük motivasyon kaynağı olacak. Önümüzdeki sene planlama açısından büyük bir tecrübe olacak. Lige yeni çıkmış bir takımız. İlk senemizde bunu yaparsak büyük bir başarı olacaktır. Son 3-4 senede bizim harcadığımız maliyetin katbekatını harcayan birçok camia play-off oynayamadı." dedi.

        Vanspor'un ayaklarının yere sağlam basması gerektiğini dile getiren Korkmaz, kadroyu şişirmek istemediklerini, ellerinde kendini kanıtlayacak ve geliştirecek oyuncuların bulunduğunu vurguladı.

        Öndeki oyuncuların ustalığıyla beraber performansını artıracak oyunculara sahip olduklarını söyleyen Korkmaz, "Bunları görmemiz gerekiyor. Öyle bir transfer çılgınlığı içerisinde değiliz, gerek de yok. Mali külfetin altına girmeye gerek yok. Şu anda büyük oranda transferi kapattığımızı söyleyebilirim fakat elimizdeki oyunculara teklif gelebilir. Böyle bir durum gelişirse tekrardan B ve C planları devreye girer. Şu an mevcut kadro üzerinden transfer düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

