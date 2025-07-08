Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Tek bacağıyla zirveleri zorlayan sporcu, para tırmanışta ilk şampiyon olmayı hedefliyor

        ALİ ÇELİK - Van'da 10 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu sol bacağını diz altından kaybeden Azat Ertan, antrenörünün yönlendirmesiyle başladığı tırmanışta Türkiye'nin ilk para tırmanış şampiyonu olmak için hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 11:05 Güncelleme: 08.07.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tek bacağıyla zirveleri zorlayan sporcu, para tırmanışta ilk şampiyon olmayı hedefliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ALİ ÇELİK - Van'da 10 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu sol bacağını diz altından kaybeden Azat Ertan, antrenörünün yönlendirmesiyle başladığı tırmanışta Türkiye'nin ilk para tırmanış şampiyonu olmak için hazırlanıyor.

        Küçük yaşta bacağını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan 21 yaşındaki Azat Ertan, kardeşi sayesinde en zor sporlardan biri olan tırmanışa ilgi duydu.

        Hafta sonları kardeşinin katıldığı kaya tırmanışı antrenmanlarını izlemeye giden Azat, burada kendisini fark eden antrenör Vedat Kutlu'nun yönlendirmesiyle bu spora başladı.

        Engeline rağmen tırmanış yapabileceğini gösteren ve 2 yıl önce antrenmanlara çıkan Azat Ertan, ilk etapta yapay duvara tırmandı.

        Bu sayede hem özgüven kazanan hem de kondisyonunu artıran genç sporcu, zamanla kolları, beli ve tek ayağıyla dengede durmayı öğrendi.

        Daha sonra gerçek kaya tırmanışlarına başlayan, 18 metre yüksekliğindeki doğal kaya rotasını tek ayağını kullanarak başarıyla tamamlayan Azat, antrenörünün ve diğer sporcuları duygulandırdı.

        Azmiyle çevresindekilere örnek olan Azat Ertan, 10-13 Temmuz'da Türkiye'de ilk kez Muş'ta düzenlenecek Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası'nda birinci olmak için çalışıyor.

        - "Spor beni ben yaptı"

        Azat Ertan, AA muhabirine, tırmanış sporu sayesinde hayata tutunduğunu söyledi.

        Spor salonunda tanıştığı antrenörü sayesinde hayatının değiştiğini belirten Azat, "Kardeşimin tırmanış antrenmanlarını izlemeye gittiğim spor salonunda hocamla tanıştım. Bana sporun hiçbir şeye engel olmadığını söyledi. Düzenli olarak antrenmanlara başladık. Muş'ta Türkiye Şampiyonası var. Türkiye'de ilk kez düzenleniyor. 2 yıldır bu yarışmaya hazırlanıyorum. İnşallah kazanacağız." dedi.

        Tırmanışın sadece fiziksel değil, zihinsel bir mücadele olduğunu ifade eden Azat, bu sporda kendini yeniden keşfettiğini vurguladı.

        Kazadan sonra uzun süre içine kapandığını anlatan Azat Ertan, "Geçirdiğim kazadan sonra şu an hayal bile edemeyeceğim bir sporu yapıyorum. 18 metre yüksekliğindeki doğal kayada düzenli olarak zirve denemeleri yapıyorum. Bu sporu yaparak bedenime karşı olan sınavımı verdiğimi düşünüyorum. Umarım benim gibi olanlar da bu tür sporlara başlarlar. Tavsiye ediyorum." diye konuştu.

        - "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"

        Antrenör Kutlu ise öğrencisinin kısa sürede gösterdiği gelişimin herkese örnek olması gerektiğini belirtti.

        Türkiye şampiyonası için yoğun bir hazırlık süreci geçirdiklerini ifade eden Kutlu, şunları kaydetti:

        "Şampiyonada alacağı derece ne olursa olsun benim gönlümde kazanan Azat'tır. Çok çaba gösterdi bu branş için. Beden gücünün ön planda olduğu böyle bir sporu Azat'ın yapması diğer sporcularımıza da örnektir. Türkiye şampiyonasında derece yaptıktan sonra ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bayrağımızı birincilikle süslemek en büyük hedefimiz. Azat gibi genç kardeşlerimizi sporla buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz."

        Haftanın beş günü antrenman yaptıklarını, kayalık alanlarda çalıştıklarını bildiren Kutlu, Van'daki doğal kaya oluşumlarının bu tür sporcular için büyük fırsat sunduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya davasında inanılmaz sözler!
        Kartalkaya davasında inanılmaz sözler!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Pos vurgunu! Tam 47,5 milyar lira
        Pos vurgunu! Tam 47,5 milyar lira
        Portekiz seferinde 2. gün!
        Portekiz seferinde 2. gün!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Katil ağabey tüyler ürpertti!
        Katil ağabey tüyler ürpertti!
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile sözleşme yeniledi!
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile sözleşme yeniledi!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Türkiye hayali yarım kaldı
        1 yıllık tartışma vahşetle sonuçlandı!
        1 yıllık tartışma vahşetle sonuçlandı!
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Bunun adı işkence!
        Bunun adı işkence!
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Texas'taki felakette can kaybı 100'ü aştı!
        Texas'taki felakette can kaybı 100'ü aştı!
        Türkiye'nin tanıtımına devam
        Türkiye'nin tanıtımına devam
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde
        Bakan Fidan: Bu soykırım dursun
        Bakan Fidan: Bu soykırım dursun

        Benzer Haberler

        Gürpınar Kaymakamı Erdem, Kur'an kursu öğrencileriyle buluştu
        Gürpınar Kaymakamı Erdem, Kur'an kursu öğrencileriyle buluştu
        Dalgıçlar farkındalık oluşturmak için Van Gölü'nde dip temizliği yaptı
        Dalgıçlar farkındalık oluşturmak için Van Gölü'nde dip temizliği yaptı
        Van'da balıkçılar av sezonu öncesi teknelerinin bakımını yapıyor
        Van'da balıkçılar av sezonu öncesi teknelerinin bakımını yapıyor
        Van'da 420 ıhlamur ağacı toprakla buluşturuldu
        Van'da 420 ıhlamur ağacı toprakla buluşturuldu
        Vanlı öğrenciler, triatlonda yıldız erkeklerde Türkiye şampiyonu oldu
        Vanlı öğrenciler, triatlonda yıldız erkeklerde Türkiye şampiyonu oldu
        Bitlis'te ablasının düğün konvoyunda vinçle çarpışan motosikletin sürücüsü...
        Bitlis'te ablasının düğün konvoyunda vinçle çarpışan motosikletin sürücüsü...