Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Vanlı kadınlar, iplere doğada topladıkları bitkilerle renk veriyor

        BAHAR TANRITANIR - Van Olgunlaşma Enstitüsünde görevli kadınlar, koyun yünü ve keçi kılından elde ettikleri ipleri, kazanlarda bitki kökleriyle kaynatarak tek tek renklendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 11:03 Güncelleme: 02.11.2025 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vanlı kadınlar, iplere doğada topladıkları bitkilerle renk veriyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BAHAR TANRITANIR - Van Olgunlaşma Enstitüsünde görevli kadınlar, koyun yünü ve keçi kılından elde ettikleri ipleri, kazanlarda bitki kökleriyle kaynatarak tek tek renklendiriyor.

        Van Olgunlaşma Enstitüsünce, kültürel mirasın geleceğe taşınması ve istihdam alanlarının oluşturulması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda küçükbaş hayvancılığın yoğun yapıldığı Gürpınar ilçesindeki Norduz bölgesinde ilkbaharda kırkılan koyun yünü ve keçi kılı toplanarak enstitüye getiriliyor.

        Yıkama işlemlerinden sonra kurutulan yünler, öreke (yün eğirmede kullanılan bir ucu çatal değnek) gibi geleneksel aletlerle ip haline getiriliyor.

        İpler, daha sonra doğadan toplanan ceviz kabuğu, pancar ve aspir gibi bitkilerin kökleriyle saatlerce kazanlarda kaynatılıyor.

        Renk oturuncaya kadar devam eden kaynatma işleminin ardından suyla yıkanan ipler, asılarak kurutulduktan sonra dokumacılıkta kullanılıyor.

        - "Kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarımızı canlandırmak istiyoruz"

        Enstitüde görevli sanat tarihi eğitmeni Hasan Ceylan, AA muhabirine, geleneksel yöntemlerle hazırlanan iplerin kilim, halı ve kumaşlarda kullanıldığını söyledi.

        Bölgede kök boyacılığın dokumacılık için önemli olduğunu belirten Ceylan, şunları kaydetti:

        "Kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarımızı canlandırmak, arşivlemek ve gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. Van ve çevresinde kök boyayla yapılan kilim ve halılar önde gelmektedir. Bu zanaat giderek kayboluyor. Bu nedenle kök boya geleneğini yaşatmaya çalışıyoruz. Ceviz kabuğundan kahverengi ve siyah, aspirden kiremit, Hakkari bölgesinde yetişen diyarek dediğimiz bitkiden yeşil, pancardan ise farklı tonlar elde ediyoruz."

        - "Boyadığımız iplerle rengarenk kilimler, kumaşlar, halılar dokuyoruz"

        Usta öğretici Hatice Ege de kök boyanın kültürlerinin önemli bir parçası olduğunu dile getirerek, "Her yıl ilkbahar ve sonbaharda doğadan topladığımız bitki, meyve ve yapraklardan kök boyalar hazırlıyoruz. Bu yöntemle boyadığımız iplerle rengarenk kilimler, kumaşlar, halılar dokuyoruz. Amacımız, kültürümüzü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        Obama'dan Mamdani'ye övgü
        Obama'dan Mamdani'ye övgü
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        'Pazartesi Sendromu'nu atlatmanın en basit yolları!
        'Pazartesi Sendromu'nu atlatmanın en basit yolları!
        Okan Buruk'tan hakem yorumu!
        Okan Buruk'tan hakem yorumu!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Tarabya'da çifte ölüm
        Tarabya'da çifte ölüm

        Benzer Haberler

        Van Gölü'ndeki çekilme fotoğraflarda
        Van Gölü'ndeki çekilme fotoğraflarda
        Van'da gümrük kaçağı sigara ve malzeme ele geçirildi
        Van'da gümrük kaçağı sigara ve malzeme ele geçirildi
        Hatimoğulları: Kürt sorununu Türkiye çözerse bölgeye barışı taşır
        Hatimoğulları: Kürt sorununu Türkiye çözerse bölgeye barışı taşır
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Van'da "Sivil Toplum Buluşması" p...
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Van'da "Sivil Toplum Buluşması" p...
        DEM Parti'li Hatimoğulları: Rojin'in başına gelenlerin ortaya çıkarılması i...
        DEM Parti'li Hatimoğulları: Rojin'in başına gelenlerin ortaya çıkarılması i...
        Van'da nüfus müdürlüklerinde sürücü belgesi yenileme yoğunluğu
        Van'da nüfus müdürlüklerinde sürücü belgesi yenileme yoğunluğu