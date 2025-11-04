Habertürk
        Van Haberleri

        Van merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

        Van merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 22:47 Güncelleme: 04.11.2025 - 22:47
        Van merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
        Van merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçunu işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

        Van merkezli Şırnak, Hakkari, Diyarbakır ve Ağrı'da belirlenen 33 ikamet ve 3 iş yerine yapılan eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Söz konusu ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 64 tabanca, 7 yivsiz av tüfeği, 88 tabanca şarjörü, farklı çaplarda 15 bin 107 tabanca fişeği, 106 uzun namlulu silaha ait fişek, 119 kuru sıkı tabanca fişeği, 110 av tüfeği fişeği, 3 av tüfeği şarjörü ve 56 silah parçası ele geçirildi.

        Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

