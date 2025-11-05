Minik Muhammed, lösemiyle mücadele ederken öğretmenlerinin desteğiyle derslerinden geri kalmıyor

EMRE ILIKAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde lösemi tedavisi gören 1. sınıf öğrencisi Muhammed Enes Örekli, bir yandan yaşama tutunmaya çalışırken diğer yandan da hastaneye gelen öğretmenleri sayesinde eğitimine devam ediyor.

İpekyolu ilçesine bağlı Köşebaşı Mahallesi'nde yaşayan Sinem ve Hayrettin çiftinin 3 çocuğundan biri olan Muhammed Enes'e 2022'de halsizlik ve eklem ağrıları nedeniyle gittiği Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde lösemi teşhisi konuldu.

Sağlık problemleri nedeniyle okula devam edemeyen ve merkezde yatarak tedavi gören Köşebaşı İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Muhammed Enes'in eğitiminden geri kalmaması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Van YYÜ'nün yaptığı işbirliği kapsamında 2 öğretmen görevlendirildi.

Haftanın 7 günü Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne giden öğretmenler, verdikleri eğitimle minik öğrencinin derslerinden geri kalmamasını sağlıyor, etkinlikler yaparak tedavi sürecinde moral ve motivasyonunun artmasına katkı sunuyor.

Tedavisi olumlu ilerleyen Muhammed Enes, yeniden sağlığına kavuşarak ailesine ve arkadaşlarına kavuşacağı günü bekliyor.

Muhammed Enes Örekli, AA muhabirine, bir an önce iyileşip okuluna gitmeyi, arkadaşlarıyla oynamak istediğini söyledi.

Öğretmenlerin merkeze gelerek ders anlatmasının kendisini mutlu ettiğini anlatan Örekli, "Büyüyünce futbolcu olmak istiyorum. Burada öğretmenimle ders çalışıyorum. Önce 'A' harfini öğrendik. Küçük 'a'yı başta biraz zor yazıyordum ama sonra yapabildim. Şimdi 'N' harfini çalışıyoruz. Büyük harfleri daha kolay yazıyorum ama bazıları biraz zor oluyor. Buradan çıkınca en çok tatile gitmek istiyorum. Ablamı, ağabeyimi, arkadaşlarımı çok özledim." dedi.

- "Moralini yüksek tutmaya çalışıyoruz"

Sınıf öğretmeni Meryem Cesur ise lösemi tedavisi gören Muhammed Enes'in üzülmemesi ve hevesinin kırılmaması için mücadele ettiklerini belirtti.

Her gün merkeze giderek hem öğrencilerine ders verdiklerini hem de moralini yüksek tutmaya çalıştıklarını ifade eden Cesur, şunları kaydetti:

"Muhammed çok istekli bir öğrenci. Her bilgiyi hemen kavrıyor, derse büyük bir hevesle katılıyor. Hastane süreci hem çocuklar hem de aileler için oldukça zorlu bir dönem. Öğretmen arkadaşımla Muhammed'in derslerinden geri kalmaması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ben haftanın beş günü buradayım, hafta sonları da başka bir öğretmenimiz ders veriyor. Böylece Muhammed haftanın 7 günü eğitim almaya devam ediyor. Okuma yazma, çizgi, harf ve boyama çalışmaları yapıyoruz. Sınıf ortamını aratmamak için farklı etkinliklerle dersleri eğlenceli hale getiriyor, moralini yüksek tutmaya çalışıyoruz. Bir çocuk için sınıf arkadaşlarından uzak kalmak elbette zor. Biz de bu eksikliği hissettirmemeye çalışıyoruz. Temennimiz Muhammed'in en kısa sürede iyileşip arkadaşlarının arasına dönmesi. Zaten her dersimizde bu konuyu konuşuyoruz. 'İyileştiğinde arkadaşlarınla neler yapacaksın?' diye planlar yapıyoruz."