        Van Haberleri

        Van'da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

        Van'ın Başkale ve İpekyolu ilçelerinde gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 14:47 Güncelleme: 03.11.2025 - 14:47
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı ekipler, yol arama ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda Başkale ilçesi Çamlık Mahallesi ile İpekyolu ilçesi Erçek Mahallesi mevkilerinde yapılan çalışmalarda 2 bin 941 paket gümrük kaçağı sigara, 850 kilogram İran fıstığı ve 142 parça gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

