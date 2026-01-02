Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da polis helikopteri yolu kardan kapanan Bahçesaray'daki iki çocuğu hastaneye ulaştırdı

        Van'da yolu kardan kapalı olan Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan iki çocuk, Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Giriş: 02.01.2026 - 21:25 Güncelleme: 02.01.2026 - 21:25
        Van'da polis helikopteri yolu kardan kapanan Bahçesaray'daki iki çocuğu hastaneye ulaştırdı
        Van'da yolu kardan kapalı olan Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan iki çocuk, Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne getirilen bir buçuk yaşındaki Ekrem Asaf Keser'e solunum sıkıntısı, 10 yaşındaki Melek Efe'ye ise astım tanısı konuldu.

        Doktorlar, 2 çocuğun ileri tetkik ve tedavi göreceği bir hastaneye sevkine karar verdi.

        Yolu kardan kapalı ilçede ambulansla sevk yapılmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

        Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibat sağlanarak, hasta nakilinin helikopterle yapılması kararlaştırıldı.

        UMKE ve sağlık ekibini alan polis helikopteri, olumsuz hava şartlarına rağmen ilçeye giderek, hasta çocukları aldı.

        Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 2 çocuk, burada tedavi altına alındı.

        Hasta çocukların yakınları polis ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

