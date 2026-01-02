Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi

        Van'ın Çatak ilçesinde çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden Gülnaz Bitik'in cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 19:13 Güncelleme: 02.01.2026 - 19:13
        Van'ın Çatak ilçesinde çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden Gülnaz Bitik'in cenazesi toprağa verildi.

        Bahçelievler Mahallesi'nde dün evinin bahçesindeyken düşen çığın altında kalan 76 yaşındaki Bitik'in cenazesi, Çatak Devlet Hastanesi morgundan alınarak Merkez Camisi'ne getirildi.

        Camide düzenlenen cenaze töreninde yakınları taziyeleri kabul etti.

        Cenaze, kılınan namazın ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

        Cenaze törenine, AK Parti Çatak İlçe Başkanı Fazıl Babur, Bitik'in ailesi ve yakınları katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

