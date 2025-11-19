Kuş cenneti Erçek Gölü yaban kazlarına ev sahipliği yapıyor

Yüzlerce kuş türünün gözlemlenebildiği Van'daki Erçek Gölü'ne havanın soğumasıyla yaban kazları gelmeye başladı.

Kuşların göç yolculuğunda en önemli konaklama merkezlerinden biri olan Van Gölü havzasındaki Erçek Gölü'nde birçok türü bir arada gözlemlemek mümkün.

Yaban hayvanlarının daha güvenli ortamda üreme alanı bulduğu göl, yaz mevsimi boyunca konaklayan flamingoların yanı sıra bugünlerde binlerce yaban kazına da ev sahipliği yapıyor.

Havanın soğumasıyla bölgeye gelen küçük sakarca ve boz kazları, doğaseverlerin ve fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oldu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, sulak alan yönünden zengin olan havzanın birçok yaban hayvanına ev sahipliği yaptığını söyledi.

Nesli tükenmekte olan kuşların da bölgeye geldiğini belirten Aslan, şunları kaydetti: