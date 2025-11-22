Van'da yakalanan 300 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Van'da güvenlik güçlerince yakalanan Afganistan uyruklu 300 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.
Kentte farklı tarihlerde güvenlik güçlerince yakalanan Afganistan uyruklu 300 düzensiz göçmenin Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemleri tamamlandı.
Bir süredir merkezde misafir edilen göçmenler, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ve komandoların sıkı güvenlik önlemleri eşliğinde Van Ferit Melen Havalimanı'na getirildi.
Burada hazırlıkları tamamlanan göçmenler, Afganistan Hava Yolları'na ait uçaklarla ülkelerine gönderildi.
