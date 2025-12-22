Van'da trafik yoğunluğunun azaltılmasına yönelik çalışmalar sürüyor

Ayrıca Bayındırlık, Osmanoğlu ve Çavuşbaşı sokakları, Kışla yolundan Beşyol Meydanı'na doğru tek yöne dönüştürüldü.

Eski Devlet Hastanesi Kavşağı ile İkizler Kavşağı hattı, Ferit Melen Caddesi üzerinden tek yön oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından güzergahlara tek yön tabelaları yerleştirildi, ekipler yeni güzergahlarda sürücüleri yönlendirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla tek yön düzenlemesi ve kavşak genişletme çalışması yaptı.

