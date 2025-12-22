Habertürk
        Van Haberleri

        Van'da trafik yoğunluğunun azaltılmasına yönelik çalışmalar sürüyor

        Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla tek yön düzenlemesi ve kavşak genişletme çalışması yaptı.

        Giriş: 22.12.2025 - 12:56 Güncelleme: 22.12.2025 - 12:56
        Van'da trafik yoğunluğunun azaltılmasına yönelik çalışmalar sürüyor
        Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla tek yön düzenlemesi ve kavşak genişletme çalışması yaptı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından güzergahlara tek yön tabelaları yerleştirildi, ekipler yeni güzergahlarda sürücüleri yönlendirdi.

        Hastane Caddesi ile İkizler Kavşağı arasındaki güzergah yeniden düzenlendi.

        Eski Devlet Hastanesi Kavşağı ile İkizler Kavşağı hattı, Ferit Melen Caddesi üzerinden tek yön oldu.

        Ayrıca Bayındırlık, Osmanoğlu ve Çavuşbaşı sokakları, Kışla yolundan Beşyol Meydanı'na doğru tek yöne dönüştürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

