Van'daki Sıhke Gölü'nün yüzeyi kısmen buzla kaplandı
Van'daki Sıhke Gölü'nün yüzeyi bir süredir etkili olan soğuk hava nedeniyle kısmen dondu.
Kentte geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü kentte, Van-Özalp kara yolunda sulama amaçlı kullanılan Sıhke Gölü'nün yüzeyi kısmen buzla kaplandı.
