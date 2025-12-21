Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'daki Sıhke Gölü'nün yüzeyi kısmen buzla kaplandı

        Van'daki Sıhke Gölü'nün yüzeyi bir süredir etkili olan soğuk hava nedeniyle kısmen dondu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 13:55 Güncelleme: 21.12.2025 - 13:55
        Kentte geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü kentte, Van-Özalp kara yolunda sulama amaçlı kullanılan Sıhke Gölü'nün yüzeyi kısmen buzla kaplandı.

