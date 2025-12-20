Van'da "Mide Kanseri Farkındalık Semineri" düzenlendi

Van'da İl Sağlık Müdürlüğünce "Mide Kanseri Farkındalık Semineri" düzenlendi

İpekyolu İlçe Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde, doktorlar yaptıkları sunumlarla mide kanseri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, yaptığı konuşmada, faydalı bir seminer verdiklerini söyledi.

Vatandaşlarla sürekli temas halinde olduklarını, mide kanseri hakkında bilgilendirici çalışmalar yaptıklarını belirten Tosun, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarla bir arada olmamız toplumun doğru şekilde bilgilendirilmesinde önemli bir role sahiptir. Bu kapsamda muhtarlarımızın aracılığıyla vatandaşlarımızın bu kanser türüne yakalanmadan önce neler yapması gerektiğini ve hastalığa yakalanmış bireyler varsa nasıl takip edilmesi gerektiğini anlatmayı amaçlıyoruz. Van'da halk sağlığını doğrudan etkileyen bu ve benzeri önemli konularda paydaşlarımızla birlikte eğitim ve bilgilendirme çalışmalarımıza devam edeceğiz."