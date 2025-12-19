Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen araçlar törenle hizmete alındı

        Van Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 164 yeni araç, düzenlenen törenle hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 13:56 Güncelleme: 19.12.2025 - 13:56
        Van Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen araçlar törenle hizmete alındı
        Van Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 164 yeni araç, düzenlenen törenle hizmete alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen anahtar teslim töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Törene katılan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, burada yaptığı konuşmada, Van'da Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatlarına yaklaşık 200 aracın kazandırıldığını söyledi.

        Tüm teşkilatların görevinin insanların can ve mal emniyetini sağlamak olduğunu vurgulayan Balcı, şunları kaydetti:

        "Polisimiz, jandarmamız ve askerlerimiz gece gündüz demeden, her türlü zorluğa rağmen fedakarca çalışıyor. Tüm güvenlik güçlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Hemşerilerimiz gece yarılarına kadar caddede rahatlıkla gezebiliyorsa, çiftçilerimiz tarlalarında, bağında bahçesinde işlerini yapabiliyorsa, çocuklarımız rahatlıkla okula gidebiliyorsa, yani insanlarımız huzur içinde günlük yaşamlarını sürdürebiliyorsa bu bizim için büyük bir mutluluktur. Bunun gerçekleştirilmesinde güvenlik güçlerimizin fedakarca çalışması vardır. Bunu göz ardı edemeyiz. Huzur ve güvenliğin sağlanmasında hemşerilerimizin de katkıları önemlidir. Katkılarından dolayı vatandaşlarımıza da teşekkür ederim. Son 3 yılda 600'e yakın aracı Van'a kazandırmış olduk. Allah kaza ve bela vermesin."

        İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ise Emniyet Teşkilatı'nın görevini etkin, hızlı, kesintisiz bir şekilde yerine getirebilmesi için araçların oldukça önemli olduğunu vurguladı.

        Emniyet Teşkilatı'nın görevini etkin, hızlı ve kesintisiz bir şekilde yerine getirebilmesinin, sahip olduğu teknik altyapı, lojistik imkanlar ve özellikle araç filosunun güncel ve güçlü olmasıyla doğrudan ilişkili olduğunu ifade eden Mutlu, şöyle konuştu:

        "Bu bilinçle, son iki yıl içerisinde ilimiz emniyet hizmetlerinin niteliğini artırarak önemli yenileme ve güçlendirme sürecine girdik. Bu süreçte, 10 yaş üzeri araç oranı yaklaşık yüzde 20 iken, yüzde 10'lara düşürüldü. Bu vesileyle bakım, onarım ve yakıt giderlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlanmıştır. Bu iyileştirmeler sayesinde ekiplerimizin olaylara intikal süresi düşmüş, sahadaki görünürlük artmış ve vatandaşlarımıza sunulan hizmetin kalitesi daha da yukarıya çıkmıştır. Başta İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya olmak üzere, Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Mahmut Demirtaş'a ve Valimiz Sayın Ozan Balcı'ya teşekkür ediyorum."

        Ekiplere anahtar tesliminin yapılmasıyla sona eren törene, Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Van Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Hikmet Salman, vali yardımcıları, kaymakamlar, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan, kurum amirleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

