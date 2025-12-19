Habertürk
        Van Haberleri

        Vanlı kardeşlerin ürettiği çevre dostu ahşap evler birçok ile satılıyor

        NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesinde Erhan ve Veysel Durmaz kardeşler, ürettikleri çevreyle uyumlu doğal ahşap ev ve bungalovları birçok ildeki müşterilerine satıyor.

        19.12.2025 - 12:22
        Vanlı kardeşlerin ürettiği çevre dostu ahşap evler birçok ile satılıyor
        NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesinde Erhan ve Veysel Durmaz kardeşler, ürettikleri çevreyle uyumlu doğal ahşap ev ve bungalovları birçok ildeki müşterilerine satıyor.

        Bursa'da 10 yıl boyunca ahşap ev imalatı yapan bir iş yerinde çalışan Erhan (29) ve Veysel Durmaz (25) kardeşler, memleketleri Erciş'te yatırım yapmaya karar verdi.

        Bu yıl Haydarbey Mahallesi'nde kiraladıkları 3 bin metrekare alanda atölye kuran iki kardeş, müşterilerinin taleplerine göre "1+1", "2+1" ve "3+1" ahşap evler ile bungalov üretmeye başladı.

        İş yerlerinde 15 kişiye de istihdam sağlayan girişimci kardeşler, Bolu'dan sipariş ettikleri sarıçam ağaçlarından yaptıkları ahşap yapıların tesisatında yangına karşı dayanıklı kablo kullanıyor.

        İki kardeş, tamamladığı çevreyle uyumlu ahşap yapıları tırlarla Erzurum, Hakkari, Bitlis, Iğdır, Muş, Diyarbakır ve Karadeniz Bölgesi'ndeki bazı illere gönderiyor.

        Kardeşlerden Erhan Durmaz, AA muhabirine, çocukluğundan beri ahşap imalatıyla uğraştığını söyledi.

        Uzun yıllar Bursa'da kardeşiyle ahşap yapı sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirten Durmaz, şunları kaydetti:

        "Doğup büyüdüğümüz yer olan Erciş'e dönmeye karar verdik. Burada 3 bin metrekarelik açık alan kiraladık ve üretim tesisimizi kurduk. Şu an 15 çalışanla ahşap ev, bungalov ve kamelya imalatı yapıyoruz. Ürünlerimize yurt içinden yoğun talep geliyor. Siparişlerimizi tırlarla sevk ediyoruz. Ekip arkadaşlarımız siparişleri teslim ettikten sonra montaj işlemlerini de yerinde gerçekleştiriyor. Bungalov ve ahşap evlerde banyo, lavabo ve tuvalet yer alıyor. Ayrıca, iç kısımda yaptığımız asma kat ile kullanım alanını daha da genişletiyoruz."

        - "Yanmaz kablo tercih ediyoruz"

        Veysel Durmaz ise "Evlerimizin dört mevsime karşı dayanıklı olması için tavan, taban ve duvarlar arasında ısı yalıtımı yapıyoruz. Elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıkmaması için yanmaz kablo tercih ediyoruz. Doğa dostu evlerimizin uzun yıllar dayanabilmesi için dış cepheye koruyucu vernik ve ahşap boya kullanıyoruz." diye konuştu.

        Ahşap ev sipariş eden Yakup Çelik de "Bir ahşap evde yaşamak çocukluk hayalimdi. Ahşap ev inşa etmeye karar verdim ve bu arkadaşlarla tanıştık. 60 metrekare ev yaptırdık. Çok kullanışlı." dedi.

