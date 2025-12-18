Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'daki "Anne Oteli"nde bu yıl 2 bin anne misafir edildi

        Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren Anne Oteli, bir yılda 2 bin anneyi misafir etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 13:24 Güncelleme: 18.12.2025 - 13:24
        Anne Oteli'nde, özellikle kış aylarında yaşanabilecek riskler ve kar nedeniyle yolları kapanma ihtimali bulunan yerleşim yerlerindeki hamile kadınlar ile çocukları tedavi gören annelere hizmet veriliyor.

        Yemekhane, dinlenme ve emzirme odaları bulunan 50 yatak kapasiteli otelde, bu yıl 2 bin anne misafir edildi.

        Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, gazetecilere, Anne Oteli'nin 2018'de Sağlık Bakanlığınca hizmete açıldığını söyledi.

        Doğum sonrası yaşadıkları rahatsızlıklar nedeniyle bebekleri yoğun bakımda tutulan annelerin de otelde kalabildiğini belirten Sarıkaya, şunları kaydetti:

        "Gebelik sürecinde zorluklarla karşılaşan anneler için otel oluşturuldu. İlimiz geniş coğrafyaya dağılmış. Uzak yerlerden gelen anneleri burada misafir ederek riski minimize ediyoruz. Burada konforlu bir ortam oluşturuyoruz. Yeni doğum yapan anneleri, bebeklerini rahat emzirebilmesi ve bebekle temasını sürdürebilmesi için otelimizde misafir ederek tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Aynı zamanda personelimiz tarafından annelere eğitimler veriliyor."

        Otelde kalan anne İkra Çakır ise "10 gün önce doğum yaptım. Çocuğum erken doğduğu için kuvözde kaldı. O süreç halen devam ediyor. Ben de Anne Oteli'nde kalıyorum. Personel bizimle ilgileniyor, memnun kaldık. Herkese teşekkür ederim." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

