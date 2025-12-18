Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

        Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kentte önceki gün etkili olan kar yağışı sonrası ulaşımın sağlanamadığı 12 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 11:58 Güncelleme: 18.12.2025 - 11:58
        Van'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor
        Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kentte önceki gün etkili olan kar yağışı sonrası ulaşımın sağlanamadığı 12 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, olumsuz hava koşulları sonucu kırsal bölgelerde kapanan yollarda çalışma başlattı.

        Kent genelinde ulaşımın sağlanamadığı 90 yerleşim yerinin yolundan 78'ini açan ekipler, kalan 12 mahalle ve mezra yolunun açılması için çalışmalarını sürdürdü.

        Gevaş ilçesindeki Daldere ve İnköy grup mahalle yollarında biriken karları temizleyen ekipler, bazı güzergahlarda da geniş genişletme çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

