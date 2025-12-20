Habertürk
        Doğu'daki 4 ilin turizm projelerine 100 milyon lira kaynak

        ORHAN SAĞLAM - Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), huzur ve güven ortamının hakim olduğu Bitlis, Hakkari, Muş ve Van'da, "Terörsüz Türkiye" süreciyle bölgede turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik projeler için 100 milyon liralık destek programını hayata geçirdi.

        20.12.2025 - 11:03
        Doğu'daki 4 ilin turizm projelerine 100 milyon lira kaynak
        Yıllarca terörün gölgesinde kalan birçok güzelliğin sağlanan huzurla yerli ve yabancı turistlerin rotasına girdiği bölgede, bu potansiyelin turizme katkısının artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Daha önce birçok turizm yatırımına destek veren, ekonominin geliştirilmesine yönelik projeleriyle "En fazla istihdam oluşturan kalkınma ajansı" ünvanını elde eden DAKA, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda sorumluluk bölgesini kapsayan Bitlis, Hakkari, Muş ve Van'da "Turizm Sektörünün Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı"nı başlattı.

        Program kapsamında 4 ildeki tarihi ve turistik yapıların ayağa kaldırılması, yenilenmesi ve turizme kazandırılması amacıyla hazırlanan 9 proje için 100 milyon liralık destek sağlandı.

        Van Gölü'nün eşsiz sahillerinin değerlendirilmesi, asırlar önce inşa edilen tarihi yapıların restorasyonunu kapsayan program ile bölgenin turizm altyapısının güçlendirilmesi ve daha çok turiste ev sahipliği yapmasının sağlanması hedefleniyor.

        - "2025 yılı bütçesinden 100 milyon lira kaynak ayırdık"

        DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, AA muhabirine, bölgenin turizm potansiyelini harekete geçirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

        Bölge turizminin gelişmesi adına birçok önemli projeye imza attıklarını ifade eden Güray, "Bölge, tarih, kış, dalış ve inanç turizmi açısından önemli potansiyele sahip, bunun farkındayız. DAKA olarak son bir yıldır ülke gündeminde olan 'Terörsüz Türkiye' sürecinin pozitif yansımalarını görünce yönetim kurulumuzda bölgedeki tarihi ve turistik yapıların ayağa kaldırılması ve turizme kazandırılması amacıyla bir karar aldık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız mali destek programını onayladı, 2025 yılı bütçesinden 100 milyon lira kaynak ayırdık." dedi.

        Dört ilde hayata geçirilecek projeleri değerlendiren Güray, şu bilgileri verdi:

        "Turizm Sektörünün Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı'nı ilan ettik. Değerlendirme süreci sonunda 4 ilimizden 9 projenin desteklenmesine karar verildi, iki de yedek proje belirlendi. Bu kapsamda Van Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığıyla yapacağımız 'Van Kalesi Güney Surlarının Aslına Uygun Restore Edilmesi ve Turizme Kazandırılması' ve 'Hoşap Kalesi Karşılama Merkezi' projelerimiz var. Bitlis'te, Ahlat Belediyesiyle 'Ahlat Kadınlar, Engelliler ve Karavan Park Bölümlü Halk Plajı', Adilcevaz Belediyesiyle 'Urartu Kef Kalesi ve Mucizeler Manastırı'nın Turizme Kazandırılması' ve Tatvan Kaymakamlığıyla 'Hüseyin Dede Türbesi Restorasyonu' projelerini hayata geçireceğiz. Hakkari İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüyle 'Mir Kalesi Altyapı ve Çevre Düzenleme', Çukurca Belediyesiyle bir ilk olan 'Kültürel Butik Oteli' projelerimizi başlatacağız. Butik otel projemizde Çukurca'da uygun görülen tarihi iki taş evin aslına uygun olarak restorasyonunun yapılması amaçlanıyor. Muş'ta da 'Tarihi Murat Köprüsü Kültür Evi ve Dinlenme Merkezi' ve 'Kızılağaç Kanyonu Rekreasyon' projelerimizi hazırladık. Bölge turizmi için önemli olan projelerimizi çok önemsiyoruz."

        - "Tarihi yapılar açısından zengin bir bölgede yaşıyoruz"

        Güray, hayata geçirilecek projelerin bölgeye turistlerin çekilebilmesi için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

        Gelecek yıllarda da turizm alt yapısına yönelik maddi desteklerinin devam edileceğini vurgulayan Güray, şöyle konuştu:

        "Tarihi yapılar açısından zengin bir bölgede yaşıyoruz. Gerek mülkiyet durumu, gerek geçmiş yıllarda bölgede yaşanan terör meselesi nedeniyle yoğun bir çalışma yapılamadı. Şimdi ise ciddi çalışmaların yapıldığı bölgeler arasında yer alıyoruz. Özellikle Eski Van Şehri'nin ayağa kaldırılması projesinde Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı ile milletvekillerimizin gayretleriyle oralarda ciddi çalışmalarının olduğunu görüyoruz. Bu çalışmalarda desteklerinden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, Kalkınma Ajansları Genel Müdürümüze, yönetim kurulumuza ve milletvekillerimize teşekkür ederim."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

