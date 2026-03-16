Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 4 şüpheli tutuklandı

Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.



Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 8-15 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

