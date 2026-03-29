Çığ düşen Van-Hakkari kara yolu tek şeritten ulaşıma açıldı

Çığ nedeniyle kapanan Van-Hakkari kara yolu, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu tek şeritten ulaşıma açıldı.



Van-Hakkari kara yolunun Gedikbaşı Mahallesi yakınlarındaki Kırmızıtaş mevkisine düşen çığın temizlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.



Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, gece boyunca yürüttükleri çalışmalar sonucu kara yolunun tek şeridini ulaşıma açtı.



Bunun üzerine yolda bekleyen araçların kontrollü olarak geçişi sağlandı.



Ekipler, kara yolunun diğer şeridinin de açılması ve yoldaki kar yığınının temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.







