        Van-Hakkari kara yolu çığ nedeniyle kapandı

        Van-Hakkari kara yolu, düşen çığ nedeniyle kapandı.

        Giriş: 28.03.2026 - 15:30 Güncelleme:
        Van-Hakkari kara yolu çığ nedeniyle kapandı

        Van-Hakkari kara yolu, düşen çığ nedeniyle kapandı.

        Bölgede dün başlayan kar, bugün yerini sıcak havaya bıraktı.

        Havanın ısınmasıyla Van-Hakkari kara yolunun Gedikbaşı Mahallesi yakınlarındaki Kırmızıtaş mevkisinde çığ düştü.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye Karayolları 114. Şube Şefliği, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Düşen kar birikintisi nedeniyle çift yönlü kapanan yolun açılması için çalışma başlatıldı.

        Yolun iki tarafında uzun araç kuyruğu oluştu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Anne Zuhal Kalaycıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı!
        Anne Zuhal Kalaycıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı!
        Bahçeli'den Yönter'in istifası açıklaması: Küskünlüğe dayalı değil
        Bahçeli'den Yönter'in istifası açıklaması: Küskünlüğe dayalı değil
        Doğum izni artıyor
        Doğum izni artıyor
        Polisi öldürmüşlerdi! İstenen ceza belli oldu
        Polisi öldürmüşlerdi! İstenen ceza belli oldu
        Galatasaray'da zorlu fikstür!
        Galatasaray'da zorlu fikstür!
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        Kaskoda düzeltme sert olur
        Kaskoda düzeltme sert olur
        "Aile baskısı yok"
        "Aile baskısı yok"
        Tiger Woods gözaltına alındı
        Tiger Woods gözaltına alındı
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Kızını boğarak öldürmüştü! Katil anne için karar!
        Kızını boğarak öldürmüştü! Katil anne için karar!
        İşte APP ve standart plakanın farkı
        İşte APP ve standart plakanın farkı
        Kanserden bir bacağı kesildi! Hayali protez bacakla tekrar yürümek
        Kanserden bir bacağı kesildi! Hayali protez bacakla tekrar yürümek
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        Talisca'dan Beşiktaş derbisi sözleri!
        Talisca'dan Beşiktaş derbisi sözleri!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Van-Hakkari karayoluna çığ düştü
        Van'da gümrük kaçağı gıda ve eşya ele geçildi
        Gençleri uzayla buluşturan "Astro Hackathon" etkinliği Van'da başladı
        Van'da kitap okuma yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi
        Van'ın karlı dağları macera tutkunu yabancı kayakçıları ağırladı
        Başkale'de duvarı çöken ahırda 20 küçükbaş hayvan telef oldu