Van-Hakkari kara yolu çığ nedeniyle kapandı

Van-Hakkari kara yolu, düşen çığ nedeniyle kapandı. Bölgede dün başlayan kar, bugün yerini sıcak havaya bıraktı. Havanın ısınmasıyla Van-Hakkari kara yolunun Gedikbaşı Mahallesi yakınlarındaki Kırmızıtaş mevkisinde çığ düştü. Haber verilmesi üzerine bölgeye Karayolları 114. Şube Şefliği, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Düşen kar birikintisi nedeniyle çift yönlü kapanan yolun açılması için çalışma başlatıldı. Yolun iki tarafında uzun araç kuyruğu oluştu.

