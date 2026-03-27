Başkale'de duvarı çöken ahırda 20 küçükbaş hayvan telef oldu

Van'ın Başkale ilçesinde yağışlardan dolayı duvarı çöken ahırda 20 küçükbaş hayvan telef oldu.





Aşağı Küme Mahallesi'nde Fatih Can'a ait ahırın duvarı yağışlardan dolayı çöktü.





İhbar üzerine mahalleye Başkale Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.



Bazı hayvanların sağ çıkarıldığı olayda 20 küçükbaş hayvan telef oldu.





İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri mahallede inceleme yaptı.

