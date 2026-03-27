Van'da gümrük kaçağı eşya ele geçildi

Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, ekipler, Çamlık Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi. Kontrollerde, 116 parça gümrük kaçağı eşya ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

