Van Teknokent'ten ekonomiye 1,5 milyar lira katkı

EMRE ILIKAN - Bünyesindeki firmalarla yüksek teknolojili yerli ürünler geliştiren Van Teknokent, geçen yıl ülke ekonomisine 1,5 milyar lira katkı sağladı.



Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsü içinde 218 dönümlük arazi üzerinde yaklaşık 3 bin 700 metrekare kapalı alanda kurulan Van Teknokent'te, 218 kişi istihdam ediliyor.



Savunma sanayi, otomotiv, siber güvenlik, yazılım ve sağlık gibi sektörlerde faaliyet gösteren teknokent bünyesindeki 54 firmada yerli ve yüksek teknolojili ürünler üretiliyor.



Yurt içinin yanı sıra Amerika, İngiltere, Polonya, Romanya, Kazakistan, Fransa ve Almanya'ya da ihracat yapan teknokent, geçen yıl ülke ekonomisine 1,5 milyar lira katkı sundu.



- "Teknokentimize ilgi oldukça yüksek"



Van Teknokent Genel Müdürü Yasemin Yetkin, AA muhabirine, yerli ve milli, aynı zamanda ticarileşme potansiyeli yüksek iş fikirlerinin geliştirilmesi ve bu fikirlerin uluslararası arenada yer bulabilmesi için faaliyetler yürüttüklerini söyledi.



Teknokent bünyesinde 54 firmada çoğunluğu yazılım, bilgisayar ve diğer mühendislik alanlarından mezun 218 beyaz yaka çalışanın istihdam edildiğini anlatan Yetkin, firmaların savunma sanayisinden kimyaya, medikalden sağlığa, tarım teknolojilerinden yazılım teknolojilerine kadar birçok alanda faaliyet gösterdiğini anlattı.



Firmaların başta TÜBİTAK ve KOSGEB olmak üzere farklı projelerle önemli çalışmalara imza attığını belirten Yetkin, şunları kaydetti:





"Amacımız, yerli ve milli teknoloji üreterek milli teknoloji hamlesi doğrultusunda hem bölgemize hem de ülke ekonomisine katkı sunmak. Medikal ve biyoteknoloji alanlarında faaliyet gösteren firmalarımız özellikle ihracat odaklı çalışıyor. Van Teknokent olarak firmalarımıza teknoloji tabanlı girişimciliği geliştirmek amacıyla çeşitli destekler sağlıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın himayelerinde firmalarımıza makine ve ekipman KDV istisnası, gümrük muafiyetleri, gelir ve kurumlar vergisi avantajları gibi birçok destek sunuluyor. Ayrıca, personel ve altyapı destekleriyle de girişimcilerimizin projelerini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz. Geçen yıl 1,5 milyar liralık ciro yaptık. Bu yıl ise bu rakamı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Teknokentimize ilgi oldukça yüksek. Farklı illerden girişimciler de başvuru yapıyor. Şu an yaklaşık 25 firma sırada bekliyor ve uygun alan oluştuğunda onları da teknokentimize dahil edeceğiz."



Teknoloji tabanlı girişimciliğin bölgenin vizyonunu değiştireceğine inandıklarını ifade eden Yetkin, bu nedenle yalnızca Van'a değil, tüm bölgeye hitap eden bir teknoloji geliştirme bölgesi olarak faaliyet yürüttüklerini aktardı.



- "Firmaların yaklaşık yüzde 10'u kadın girişimcilere ait"



Teknoloji tabanlı kadın girişimciliğini geliştirmek amacıyla da çalışma yürüttüklerini değerlendiren Yetkin, "Avrupa Birliği projeleri ve çeşitli girişimcilik programlarıyla kadınların teknoloji alanında daha fazla yer almasını teşvik ediyoruz. Şu an teknokentimizdeki firmaların yaklaşık yüzde 10'u kadın girişimcilere ait. Sadece kurulmuş şirketlere değil, ön kuluçka aşamasındaki girişimcilere de destek veriyoruz. Bir öğrenci, akademisyen ya da girişimci bir fikirle bize geldiğinde öncelikle yaklaşık 6 aylık bir ön kuluçka sürecinden geçiriyoruz. Bu süreçte eğitimler, mentörlükler ve proje geliştirme destekleri veriyoruz. Fikri olgunlaşan girişimcilerin şirketleşmesini sağlıyoruz." diye konuştu.



- "İngiltere'ye teknoloji ihracatı gerçekleştiriyoruz"



Verdikleri desteğin yalnızca girişimcilik süreçleriyle sınırlı olmadığını, firmaların ihracat yapabilmesi için uluslararası bağlantılar kurduklarını ve onları yurt dışındaki şirketlerle buluşturduklarını anlatan Yetkin, şöyle konuştu:



"Bu kapsamda firmalarımızı özellikle Amerika, İngiltere, Polonya, Romanya, Kazakistan, Fransa ve Almanya'daki şirketlerle eşleştiriyoruz. Daha sonra ihracat yapmalarına katkı sunuyoruz. Örneğin, medikal alanındaki ürünlerimiz daha çok Fransa, Almanya, Polonya ve Romanya'ya ihraç ediliyor. Yazılım alanında ise özellikle İngiltere'ye teknoloji ihracatı gerçekleştiriyoruz. Siber güvenlik alanında çalışan firmalarımızın İngiltere'de önemli işbirlikleri ve yatırımları bulunuyor."

