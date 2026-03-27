        Suça yönelmelerini önlemek için çocukları sanatla buluşturuyorlar

        ORHAN SAĞLAM - Van'da hırsızlık, alkol ve madde kullanımı gibi suçlara yönelen çocukların iyileşme sürecine katkı sağlamak ve tekrar suça karışmalarını önlemek amacıyla sanat temelli terapi çalışmaları yürütülüyor.

        Giriş: 27.03.2026 - 12:22 Güncelleme:
        Denetimli serbestlik tedbiri kapsamındaki çocukların tekrar suça yönelmesini önlemek ve onları topluma kazandırmak amacıyla sanat atölyelerinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

        "Sanat terapisi" programı kapsamında gerçekleştirilen rölyef, ahşap boyama, resim ve heykel gibi atölye çalışmalarına katılan çocuklar, sanatla yeniden hayata tutunuyor.

        Çocukların kendilerini daha iyi ifade etmelerine katkı sağlamak ve iyileşme süreçlerini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikler, çocukları zararlı alışkanlıklardan da uzaklaştırıyor.

        Usta öğreticiler ve kurum psikologları denetimindeki çalışmalara katılan çocuklar, alkol ve zararlı madde konusunda bilinçleniyor, öfke kontrolünü geliştirmeleri ve hırsızlık başta olmak üzere suç davranışlarından uzak durmaları sağlanıyor.

        - "Çocukların empati becerileri artıyor"

        Van Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görevli psikolog Deniz Kandaşoğlu, AA muhabirine, çocukların yeniden topluma kazandırılması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Sanat temelli etkinliklerin çocukların yaşamına olumlu katkı sağladığını belirten Kandaşoğlu, şunları kaydetti:

        "Denetimli serbestlik kapsamında sportif ve sanatsal çalışmalar yapıyoruz. Bunların yanında ailelerle görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Çocuklarla ara ara etkinlikler düzenleyip gezi planlamalarımızla bu süreci yönetiyoruz. Suça sürüklenenler, zor yaşam koşulları, travmalar, aile içi sorunlar, ihmal ya da sosyal çevre etkilerinin risk altında olduğu çocuklardır. Bu çocuklar duygularını ifade etmekte zorlanabilir. Öfke kontrol problemleri yaşayabilir ve kendilerini toplumdan dışlanmış hissedebilirler, bu noktada sanat terapisi önemli bir destek yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Sanat terapisi, konuşarak kendini ifade etmekte zorlanan çocukların duygularını dışa vurmanın güvenli bir yoludur."

        Sanat terapisi uygulanan çocukların davranışlarının olumlu yönde değiştiğini vurgulayan Kandaşoğlu, "Etkinlikler, çocuklarda gözlemlediğim kadarıyla duygularını ifade etmelerini kolaylaştırıyor ve özgüven gelişimini destekliyor. Ortaya çıkan resim, müzik veya bir ürün çocukta başarma duygusunu oluşturuyor, kendisine olan güvenini arttırıyor. Amacımız, çocukları sanatsal faaliyetlerle hayata hazırlamak, hayatındaki suç faktörü olan şeylerden uzaklaştırmak ve tekrar bir uyum süreci gerçekleştirmek." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

