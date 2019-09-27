Bakan Yardımcısı Dursun’dan Rektör Şevli'ye ziyaret

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ve beraberindeki heyet, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli’yi ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (VAN YYÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Hamdullah Şevli'yi ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Salih Dursun, yeni görevinde Şevli’ye başarılar diledi.

Bakan Yardımcısı Dursun, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ve Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Şevli ve beraberlerindeki heyet ile birlikte ilk olarak kampüs yerleşkesinde bulunan sahilde incelemelerde bulundu. Daha sonra Van Kedi Villasını ziyaret eden Bakan Yardımcısı Dursun, Van Kedisi Araştırma Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya'dan merkezle ilgili bilgiler aldı. Kampüs yerleşkesinde yeni yapılan Alle yolunu da yürüyerek gezen heyet, burada öğrencilerle bir süre sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Kampüs alanındaki gezi ve incelemelerin ardından rektörlüğe geçen heyet, burada YYÜ Denizcilik Fakültesi akademisyenleri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Karadeniz Teknik Üniversitesinde eğitimlerine devam eden Van YYÜ Denizcilik Fakültesi öğrencilerinin gelecek yıldan itibaren Van'da eğitim alabilmeleri için destek talep edildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, davetlerini geri çevirmeyip üniversiteyi ziyarete gelen başta Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ve beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti.

Ziyarette Bakan Yardımcısı Dursun'a; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü Ahmet Selçuk Sert, Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Cemalettin Şevli, Deniz Emniyet Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit İstikbal, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Deniz Ticaret Odası (İMEAK) Başkan yardımcıları Şadan Kaptanoğlu ile Recep Düzgit ve İMEAK Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti.

Heyet, rektörlük binası önünde çektirilen hatıra fotoğrafının ardından üniversiteden ayrıldı.

VAN 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:31

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