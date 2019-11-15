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Van’da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

İHA

Van İl Müftülüğü tarafından Mevlidi Nebi Haftası kapsamında çeşitli programlar düzenlendi.

Van’da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

Van İl Müftülüğü tarafından Mevlidi Nebi Haftası kapsamında çeşitli programlar düzenlendi.
İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün konferans salonunda startı verilen Mevlidi Nebi Haftası etkinlikleri, tüm ilçelerde devam etti. İl Müftüsü Ömer Keskin; il merkezi başta olmak üzere Başkale, Gürpınar, Erciş ve Çatak ilçelerinde konferanslar verdi. Hafta boyunca devam eden etkinliklerin bir ayağında da il müftü yardımcıları Sabahattin Kesti Muradiye ve Saray ilçesinde, Sacit Emiri Edremit ilçesinde, Melike Seyitoğlu Özkan ise Gürpınar ve Başkale ilçesinde konferanslar verdi.
Hafta boyunca gerçekleşen Mevlidi Nebi Haftası etkinlileriyle ilgili konuşan İl Müftüsü Ömer Keskin, “Halktan aldığımız olumlu tepkiler bizleri ziyadesiyle memnun etmiş, daha sonraki yıllarda gerçekleşebilecek etkinlikler için şimdiden planlama yapmaya bizleri sevk etmiştir. Bu vesileyle halkımızın ve tüm mesai arkadaşlarımın haftasını bir kez daha kutluyor, faaliyetlerde görev alan herkese teşekkür ediyorum, gayretlerin devamını diliyorum” dedi.

VAN

15 Kasım 2019 Cuma

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