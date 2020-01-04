Soba bacasını temizlemek için çıktığı çatıda mahsur kaldı

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Van’ın Çaldıran ilçesinde bir kişi, soba bacasını temizlemek için çıktığı çatıda mahsur kalınca itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Çaldıran ilçesinde bağlı Beyazıt Mahallesinde meydana geldi. Bir kişinin soba bacasını temizlemek için çıktığı çatıda mahsur kaldığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Çaldıran Grup Amirliği ekipleri, olay yerine sevk edildi. İtfaiye aracının merdivenini çatıya uzatan ekipler, mahsur kalan vatandaşı kurtardı.

VAN 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 05:49

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