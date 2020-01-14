Eksi 30 derecede gelen bölge birinciliği Zinnet İlbi, eksi 30 derecede yaptığı antrenmanla Rize’den bölge birinciliği kazandı

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çaldıran Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Atletizm Takımı sporcusu Zinnet İlbi, eksi 30 derecede zorlu kış şartlarına aldırış etmeden yaptığı antrenmanlar sonucu Rize’de yapılan Okul Sporları YıldızlarGençler Kros Bölge Yarışmalarından birincilik elde etti.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Rize’de düzenlenen Okul Sporları YıldızlarGençler Kros Bölge Birinciliği yarışmalarına katılan Çaldıran Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Atletizm Takımı sporcusu Zinnet İlbi, en yakın rakibine 24 puan fark atarak yıldız kızlar kategorisinde bölge birinciliği kupası kazandı.

Çaldıran Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Necip Çınarcı, aldıkları başarının kendileri için oldukça önemli olduğunu söyledi. En yakın rakiplerine 24 puan fark attıklarını vurgulayan Çınarcı, "Bu derece ile Türkiye finallerine de katılacağız inşallah. İlçemizde son dört yıldır azimli, disiplinli ve düzenli çalışmaların meyvesi olarak, Okul Sporları Kros Bölge Yarışmalarında bölge birinciliği kupasını hiç kimseye kaptırmayarak yolumuza devam ediyoruz. Sporcularımızın bu yarış sonrası kendilerine olan güveni oldukça arttı. Türkiye finalinde ise iyi bir derece ile Van’a döneceğimize sonuna kadar inanıyoruz. İlimiz adına bu zorlu ve çekişmeli yarışmalara katılarak ter döken ve yarışan tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum. Bu yarışmalara katılmamızda emeği geçen başta Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, Çaldıran Kaymakamlığımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Atletizm Van İl Temsilcisi Enver Acar ise, 48 ilinden 750 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Okul Sporları YıldızlarGençler Kros Bölge Birinciliği yarışmalarına Van adına katılarak bölge birinciliği kazandıran sporcuyu tebrik ettiğini belirterek, “İlimizin son 4 yıl içerisinde atletizm branşındaki başarıları gerek federasyon yetkililerimiz gerekse ilimiz hakem ve antrenörleri tarafından büyük bir takdir topluyor. Antrenörlerimizin disiplinli ve programlı çalışmaları, sporcularımızın gayret ve azimleri ile birleşince ortaya böylesi gurur verici başarılar çıkıyor. Bu başarılarımızın gerçekleşmesinde ve ilimizin atletizm branşındaki başarı çıtasının yükselmesinde bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Van Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Nevzat İnanç başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

VAN 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:14

YATSI 18:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.