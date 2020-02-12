Kaymakam Solak’tan taziye ziyareti

Van’ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Başkale Belediyesi Garaj Amiri Reşit Sarihan’ın vefat eden yakını için taziye ziyaretinde bulundu.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Başkale Belediyesi Garaj Amiri Reşit Sarihan’ın vefat eden yakını için ilçeye bağlı Ekecek Mahallesi Ömerova mezrasındaki taziye evine gitti. Sarihan ailesine taziye ziyareti gerçekleştiren Kaymakam Asım Solak, merhuma Allah’tan rahmet, aileye ve yakınlarına ise sabır ve başsağlığı dileklerini iletti.

Sarihan ailesi ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, acılarını paylaşan Kaymakam Asım Solak ve beraberindeki kurum amirlerine teşekkürlerini iletti.

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