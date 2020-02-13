Uyuşturucuyla uçağa binmek isteyen İranlı yakalandı

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Van’dan uçakla İstanbul’a gitmek isteyen İranlı şahsa ait valizin kasnağı içerisine gizlenmiş 4 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince, Van’dan İstanbul’a gitmek üzere havalimanına gelen İran uyruklu A.E. isimli şahsın giriş kontrol noktasından geçtiği esnada xray cihazına bıraktığı valizden şüphelenildiği belirtildi. Açıklamada, “Şüphe üzerine yapılan detaylı aramada, valizin kasnağı içerisine zulalanmış toplam 4 kilo 300 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili İran uyruklu A.E. isimli şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

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