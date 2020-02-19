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Van Gölü bu yıl geç nefes aldı Van Gölü'nün yüzey suyuyla dip suları yer değiştirdi

İHA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, her yıl kış aylarında havaların soğumasıyla Van Gölü yüzey sularının 4 dereceye düşmesiyle birlikte göldeki yüzey ve dip sularının yer değiştirerek gölün nefes aldığını söyledi.

Van Gölü bu yıl geç nefes aldı Van Gölü'nün yüzey suyuyla dip suları yer değiştirdi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, her yıl kış aylarında havaların soğumasıyla Van Gölü yüzey sularının 4 dereceye düşmesiyle birlikte göldeki yüzey ve dip sularının yer değiştirerek gölün nefes aldığını söyledi.
NOAA AVHRR uydu görüntülerini kullanarak günlük olarak Van Gölü yüzey suyu sıcaklıklarını izleyen Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, bu sene elde edilen verilerde hava sıcaklığının geç soğuması nedeniyle geçen yılın şubat ayı başlarında gerçekleşen dönüşümün bu yıl yaklaşık iki haftalık bir gecikmeyle gerçekleştiğini tespit etti. Bu yıl havaların geçen yıla oranla geç soğuduğunu, fakat son haftalarda 26 yılın en yoğun kar yağışının yaşanmasının en çok Van Gölü’ne yaradığını dile getiren Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, gölün içindeki ekolojik döngü için yüzey suyu sıcaklığının 4 derecenin altına düşmesi gerektiğini belirtti.
2014 yılında sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle gölün yüzey suyunun 4 derecenin altına düşmediğini hatırlatan Akkuş, bu yıl ise Van Gölü’nün ortalama yüzey suyu sıcaklığının 3,8 dereceye düştüğünü ve bunun da inci kefallerinin sağlıklı beslenebilmesi için sevindirici bir haber olduğuna dikkat çekti.

“Van Gölü her yıl nefes alıyor”
İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, inci kefalinin sürdürülebilirliğinde ekosistemdeki işlemlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti. Van Gölü’nün yüzey sularıyla dip sularının yer değiştirdiğini dile getiren Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, “Van Gölü ülkemizin en önemli balıkçılık alanlarından birini oluşturuyor. Gölde yaşayan tek endemik tür olan inci kefali, bölgedeki 15 bin insanın geçim kaynağını oluşturuyor. Böylesine ekonomik kaynağın sürdürülebilirliği çok büyük bir öneme haizdir. İnci kefalinin sürdürülebilirliğinde ekosistemdeki işlemlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi gerekiyor. Bunlardan birisi de her yıl gerçekleşen Van Gölü’nün nefes almasıdır. Van Gölü her yıl nefes alıyor. Van Gölü her yıl aralık ve ocak ayından itibaren havaların soğumasıyla beraber yüzey suyu değişiyor. Yüzey suyu artı 4 dereceye düşüyor. Bu dereceye düşmesiyle beraber yüzey sularıyla dip suları yer değiştiriyor” dedi.

“Van Gölü’nün yüzey suyu inceleniyor”
Van Gölü’nün yüzey suyu sıcaklıklarını izleyerek değişimin ne zaman gerçekleştiğini belirleyebildiklerine dikkat çeken Akkuş, “Geçmiş yıllardaki verileri incelediğimiz zaman bu değişimin aralık ayında gerçekleştiğini görüyoruz. Fakat bu yıl Van Gölü’nün nefes alması geç gerçekleşti. Üniversitede de günlük olarak NOAA AVHRR uydu görüntüleriyle beraber Van Gölü’nün yüzey suyu sıcaklıklarını izliyor ve bu değişimin ne zaman gerçekleştiğini belirliyoruz. Bu değişim çok önemlidir. Çünkü artı 4 dereceye düşen sular tabana doğru iniyor ve tabanda organik maddece zengin sedimentleri alarak tekrardan yukarıya çıkıyor ve böylece bir değişim oluyor” diye konuştu.

“Bu yıl göl nefes aldı”
Bu yıl biraz gecikmeli de olsa Van Gölü’nün yüzey suyu sıcaklığının düşmesinin sevindirici olduğunu dile getiren Akkuş, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu yıl biraz gecikmeli de olsa yüzey suyunun yer değiştirmesi bizim için sevindiricidir. Çünkü 2014 yılında Van Gölü nefes alamamıştı. Ancak bu yıl göl nefes aldı. Van Gölü’nün nefes alması burada balıkçılık yapanlar için bereket demektir.”

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