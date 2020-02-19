Mezra yolu açılarak hastaneye kaldırılan hamile kadının ikizleri oldu

VAN'ın Başkale ilçesinde doğum sancıları başlayan Yadigar Koç (37), yolu kapalı olan mezradaki evinden, karla mücadele ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu alınarak hastaneye kaldırıldı. Yadigar Koç, hastanede ikiz bebek dünyaya getirdi.
Başkale ilçe merkezine 43 kilometre uzaklıktaki Yurttepe Mahallesi Yüksel mezrasında dün saat 19.30 sıralarında doğum sancıları başlayan 7 çocuk annesi Yadigar Koç´un yakınları, 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kar ve tipi nedeniyle yolu kapalı olan mezraya ulaşamayan sağlık ekipleri, Yol Yapım Bakım Onarım Daire Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Yer yer 2 metreyi bulan karı temizleyen iş makinelerinin eşliğinde köye ulaşan ekipler, Koç'u ambulansa aldı. Saat 00.30'da Başkale Devlet Hastanesi'ne ulaştırılan Koç, burada yaptığı doğumla biri kız, 2 çocuk dünyaya getirdi.
Koç ailesi, Büyükşehir Belediyesi ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.
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