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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Cevdet Yılmaz'dan Van YYÜ'ye ziyaret

İHA

Eski Kalkınma Bakanı ve AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'yi makamında ziyaret etti.

Cevdet Yılmaz'dan Van YYÜ'ye ziyaret

Eski Kalkınma Bakanı ve AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'yi makamında ziyaret etti.
Eski Kalkınma Bakanı ve AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi ziyaret için geldiği Van'da üniversiteyi de ziyaret etti. Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'yi makamında ziyaret eden Yılmaz ve beraberindeki heyet, Rektör Şevli'ye ‘hayırlı olsun’ dileklerinde bulundu. Üniversite hakkında Rektör Şevli'den bilgi alan Yılmaz, kendisine rektörlük görevinde başarılar diledi.
Rektörlük ziyaretinin ardından Van Teknokent'e geçen Yılmaz ve beraberindeki heyete Van Teknokent Genel Müdürü Bilgin Yazlık tarafından bilgi verildi. Van Teknokent'i gezen Yılmaz, Van YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ile Teknokent bünyesinde bulunan firmaları ziyaret etti. Firmaların ürettiği ürünler hakkında bilgi alan Yılmaz toplu fotoğraf çekiminin ardından üniversiteden ayrıldı.
Programa AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Kayri ve Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin, YYÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Sabaheddin Şevgin ve AK Parti Van Eski Milletvekili Burhan Kayatürk de hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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