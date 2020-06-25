Van’da terör operasyonu

Van’ın Başkale ilçesinde icra edilen operasyon neticesinde EYP olarak kullanılacağı değerlendirilen 60 adet 50 kilogramlık toplam 3 bin kilogram kükürtlü kompoze cinsi gübre ve 1 adet oto aküsü ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla, Başkale İlçesi Tahıl Mahallesi kırsalında 25 Haziran 2020 tarihinde operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyon neticesinde; EYP olarak kullanılacağı değerlendirilen 60 adet 50 kilogramlık toplam 3 bin kilogram kükürtlü kompoze cinsi gübre, 1 adet oto aküsü ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.