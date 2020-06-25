Vali Bilmez deprem bölgesinde

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, depremin sarstığı mahallelerde helikopterle incelemelerde bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 13.03'te Van’ın Saray ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği kaydedilmişti. Can ve mal kaybının yaşanmadığı depremin hemen ardından Vali Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, AFAD İl Müdürü Osman Uçar ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı, depremin etkili olduğu mahallelerde ilk olarak helikopterle inceleme yaptı.

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